Technische Universität Wien trauert um ehemaligen Rektor

Der ehemalige Vorsitzende der Rektorenkonferenz (heute: Universitätenkonferenz) und langjährige Rektor der Technischen Universität (TU) Wien, Peter Skalicky, ist Anfang der Woche im Alter von 84 Jahren gestorben.

Das gab die TU am Donnerstag bekannt. Skalicky stand zwei Jahrzehnte an der TU-Spitze und prägte auch später die österreichische Hochschul- und Forschungspolitik in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Forschungsrats mit.

Kein Blatt vor den Mund genommen Ein Blatt vor den Mund genommen hat sich Skalicky in seinen Funktionen nie - weder als TU-Rektor in der Zeit von 1991 bis 2011 noch in seinen beiden Amtsperioden als Rektoren-Chef von 1995 bis 1999. Diplomatie zählte dabei nicht zu seinen herausragenden Eigenschaften, was ihn eventuell einen Top-Job gekostet haben könnte. 1994 soll der damalige Wissenschaftsminister Erhard Busek (ÖVP) ihn für den Posten als EU-Forschungskommissar favorisiert haben - im Endeffekt bekam Österreich dann allerdings das Landwirtschaftsressort, das mit Franz Fischler (ÖVP) besetzt wurde.

Weitblick und Beharrlichkeit "Peter Skalicky prägte die TU Wien wie kaum jemand vor oder nach ihm", würdigten ihn der amtierende TU-Rektor Jens Schneider und Altrektorin Sabine Seidler in einer Aussendung. Skalicky habe "mit Weitblick, Beharrlichkeit und tiefem Verständnis für Wissenschaft und Organisation" den Wandel der Hochschule von einer nachgeordneten Dienststelle des Wissenschaftsministeriums zur autonomen Universität begleitet. Darüber hinaus habe er auch mehrere Universitätsgesetze mitgestaltet und die Interessen der Unis unermüdlich auf nationaler wie internationaler Ebene vertreten. Für Generationen von Studierenden, Forschenden und Mitarbeitenden der TU Wien sei er ein verlässlicher, zugewandter und humorvoller Rektor gewesen.