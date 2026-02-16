Traurige Bilanz nach Wiener Derby: Zwei Verletzte und 117 Anzeigen

Das 0:2 im Derby gegen die Austria ist einem Teil der Rapid-"Fans" nicht gut bekommen. Ihrem Ärger haben sie nach dem Spiel Luft gemacht. Und wie die Kicker am Grünen Rasen haben sich danach auch nicht die Rapid-"Fans" durchgesetzt, sondern in dem Fall die Exekutive.

Das lässt sich aus der Bilanz herauslesen, die die Polizei nach dem Wiener Derby am Montag veröffentlicht hat. Zwei Personen - darunter eine Polizistin - wurden am Sonntag verletzt. Die Polizistin beim Einsatz durch einen pyrotechnischen Gegenstand, ein 26-jähriger Fußballfan durch einen Böller.

15.600 Besucher waren im Stadion, 1.500 davon kamen von Rapid. Die Exekutive hatte 500 Personen im Einsatz. Und diese Beamten hatte alle Hände voll zu tun. Denn schon im Stadion wurde über die ganze Spielzeit laut Polizei Pyrotechnik gezündet.

Polizistin von Pyrotechnik-Werfer verletzt

Laut Polizei wurden zahlreiche pyrotechnische Gegenstände kurz vor Spielende vom Gästesektor mit den Rapid-Fans nicht nur in Richtung Spielfeld, sondern auch auf die angrenzende Tribüne geworfen. Während des Spiels wurden zudem zahlreiche Sachbeschädigungen im Gästesektor verursacht. Die Polizei musste einschreiten, das Spiel wurde unterbrochen und konnte erst später zu Ende gespielt werden.

Nach Spielende und besiegelter Niederlage ging es außerhalb des Stadions weiter. "Im Zuge des Abstroms kam es im Bereich des Reumannplatzes zu gewaltsamen Ausschreitungen der Fans des SK Rapid gegen die Polizei", schildert eine Sprecherin der Polizei: "Teilweise vermummte Personen bewarfen die Einsatzkräfte gezielt mit Pyrotechnik, Glasflaschen und Bechern sowie Stühlen eines Lokals."

Dabei wurde schließlich auch die Polizeibeamtin verletzt. Es kam zu mehreren Sachbeschädigungen, unter anderem an einem Einsatzfahrzeug, die Täter wurden noch nicht ausgeforscht, heißt es.