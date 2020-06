Trafik in Wien-Erdberg von Maskiertem überfallen

Ein unbekannter Mann soll Freitagmittag eine Trafik in der Kopalgasse in Wien-Simmering ausgeraubt haben. Der Mann soll laut Polizei mit einem Mund-Nasen-Schutz in das Geschäft gekommen sein und von einer Angestellten Bargeld gefordert haben.

Dabei soll der Unbekannte die Frau mit einem 25 Zentimeter langen Messer bedroht haben. Der Verdächtige nahm laut Polizei "ein paar hundert Euro" aus der Kasse und flüchtete. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, diese verlief jedoch ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Die Angestellte der Trafik wurde nicht verletzt.