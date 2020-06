Über drei Promille: Betrunkener klaut Fahrräder im Prater

Am Freitag wurden Polizisten in den Wiener Prater gerufen, da ein Fahrraddiebstahl durch zwei unbekannte Täter gemeldet worden war. In der Nähe der Prater Hauptallee hielten die Beamten dann einen Verdächtigen an. Der 24-Jährige hatte das gestohlene Rad auch bei sich.

Nur befragen konnten die Polizisten den Mann nicht: Er hatte mehr als drei Promille Alkohol und war somit nicht vernehmungsfähig. Ein zweiter Verdächtiger konnte mit einem anderen Rad flüchten, sein Name ist der Polizei aber mittlerweile bekannt.