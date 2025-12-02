Toter in ausgebranntem Auto in Wien: Zwei Festnahmen in der Ukraine
Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem ausgebrannten Auto am vergangenen Mittwoch in Wien-Donaustadt sind zwei Personen unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag bekannt.
Der Tote, ein 21-jähriger Ukrainer, war vergangenen Mittwoch gegen 0.30 Uhr beim Marlen-Haushofer-Weg gefunden worden, nachdem Anrainer wegen des brennenden Autos Alarm geschlagen hatten.
Ein erstes Obduktionsgutachten brachte dann ans Licht, dass der Mann im Auto gewaltsam zu Tode gebracht worden war. Es gab Hinweise auf Schläge am Körper des Opfers, ausschlaggebend dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein, hieß es von der Landespolizeidirektion.
„Sein Körper war zu 80 Prozent verbrannt“, sagte Oberst Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt bei einer Pressekonferenz.
Sohn eines Politikers
Teil der Ermittlungen war dann auch eine Schlägerei in einer Tiefgarage eines Wiener Luxushotels unter mehreren Männern, wobei es sich um die Vorgeschichte des Tötungsdelikts gehandelt haben soll.
Laut Medienberichten war der junge Ukrainer kein Unbekannter: Sein Vater soll Vizebürgermeister der zweitgrößten ukrainischen Stadt Charkiw sein. Er soll von einem Landsmann und Studienkollegen (19) und einem weiteren Ukrainer (45) zur Herausgabe des Passwortes zu seinem Krypto-Wallet gezwungen worden sein. Dann haben ihn seine Angreifer ausgeraubt und ermordet.
Die beiden Verdächtigen flüchteten direkt nach der Tat. Sie wurden wenig später von der Polizei in der Ukraine per internationalem Haftbefehl festgenommen. Die beiden Verdächtigen werden jedoch nicht ausgeliefert. Das Verfahren werde von der österreichischen Justiz an die Ukraine übergeben, sagte Winkler.
Kommentare