Toter in ausgebranntem Auto in Wien: Zwei Festnahmen in der Ukraine

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einem ausgebrannten Auto am vergangenen Mittwoch in Wien-Donaustadt sind zwei Personen unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Das gab die Landespolizeidirektion Wien am Dienstag bekannt. Der Tote, ein 21-jähriger Ukrainer, war vergangenen Mittwoch gegen 0.30 Uhr beim Marlen-Haushofer-Weg gefunden worden, nachdem Anrainer wegen des brennenden Autos Alarm geschlagen hatten.

Ein erstes Obduktionsgutachten brachte dann ans Licht, dass der Mann im Auto gewaltsam zu Tode gebracht worden war. Es gab Hinweise auf Schläge am Körper des Opfers, ausschlaggebend dürfte jedoch Ersticken oder ein Hitzeschock gewesen sein, hieß es von der Landespolizeidirektion. „Sein Körper war zu 80 Prozent verbrannt“, sagte Oberst Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt bei einer Pressekonferenz.