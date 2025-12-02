Ein Toter bei Brand in Mehrparteienhaus in Wien-Hernals

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Wien-Hernals ist am Montagabend ein Mann gestorben. Das Feuer war gleich hinter der Eingangstür ausgebrochen, es war womöglich gelegt worden. Aufgrund der Brandintensität wurde Alarmstufe 2 ausgerufen, rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner wurden nicht vorgefunden, berichtete die Berufsfeuerwehr am Dienstag.

Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bergsteiggasse gerufen. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern, und hinter der Eingangstür stand der Bereich in Vollbrand. "Es war eine große Herausforderung, ins Gebäude reinzukommen. Das Feuer im Eingangsbereich konnte rasch soweit zurückgedrängt werden, dass die Einsatzkräfte an den letzten Flammen vorbei in das Gebäude vordringen konnten", berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.