Sie ist weder Hirsch noch Ziege – die Hirschziegenantilope ist schlicht eine Antilope, die mit der echten Gazelle verwandt ist. Und in Sachen Aussehen vielleicht entfernt an Ziege (Korkenzieher-Hörner) und Hirsch (Färbung) erinnert. Wer Zoos besucht, hat sie wahrscheinlich schon einmal gesehen. Denn sie gehört zu den am häufigsten gezeigten Antilopen in europäischen Tiergärten. Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht auf vergangenen Sonntag ein Tier in Schönbrunn erschossen (der KURIER berichtete). Die Nachricht ging um die Welt.

Hirschziegenantilopen sind in freier Wildbahn in Indien anzutreffen. Sie gelten manchen als heilig und sind überaus streng geschützt. Die Gesetze gelten für alle, auch für Bollywood-Stars. Wilderei vor Gericht 1998 soll der Schauspieler und Filmproduzent Salman Khan während Dreharbeiten zwei Hirschziegenantilopen erschossen haben. Er musste vor Gericht. Der Prozess ging durch alle Instanzen. 2018 wurde der Bollywood-Star zu fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt. Er wurde gegen Kaution freigelassen. Und immer noch gibt es Bewegung in diesem Fall.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/NNehring/iStockphoto

Streit hin, Streit her: Hirschziegenantilopen selbst sind friedliche Tiere. Sie besiedeln Grasland und lockere Wälder, fressen Blätter und Gras. Sie schließen sich zu Herden zusammen. Wenn Gefahr droht, fliehen sie – und das mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. Damit können sie den meisten ihrer Feinde entkommen, dem Menschen und einem Raubtier aber nicht. Mit Geparden gejagt Adelige hetzten zur Zeit der Maharadschas Geparden auf die Antilope. Zwei so schnelle Tiere zu beobachten, scheint den Reiz dieser Jagd ausgemacht zu haben. Geparden können über 100 km/h laufen. Begehrt war aber auch das Fleisch der Antilope – und nicht nur das: Europäische Siedler jagten die Tiere zum Vergnügen. Die Hörner des Männchens waren die Trophäen.

Hirschziegenantilopen-Fakten Merkmale

Hirschziegenantilopen (Antilope cervicapra) wiegen bis zu 40 Kilogramm und messen eine Schulterhöhe von 80 cm. Die Männchen tragen Hörner (50 bis 70 cm) und haben dunkleres Fell als die Weibchen. Die Unterseite ist bei beiden Geschlechtern weiß. Typisch sind hohe Prellsprünge beim Spielen oder auf der Flucht. Lebensweise

Die Hirschziegenantilopen sind tagaktiv und bilden Herden von bis zu 50 Tieren. Früher sollen es bis zu 1.000 Tiere gewesen sein.