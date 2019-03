Tiergarten Schönbrunn: Elefantendame Numbi erwartet Nachwuchs

Etwa Mitte Juli soll es soweit sein. Dann soll es im Tiergarten Schönbrunn Nachwuchs bei den Elefanten geben. " Elefanten haben eine Tragzeit von rund 22 Monaten. Entsprechend groß ist die Schwankungsbreite, was den Geburtstermin betrifft", erklärt Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.

Vom Verhalten her ist Numbi trotz Trächtigkeit unkompliziert wie immer. Üble Launen oder ungewöhnliche Vorlieben beim Futter hat sie nicht. "Sie hat aber schon ordentlich an Gewicht zugelegt und wiegt etwa 2,5 Tonnen. Numbi hat bereits zwei Jungtiere zur Welt gebracht, Kibo und Tuluba, und ist eine erfahrene Mutter", so Revierleiter Andreas Buberl, der mit seinen Kollegen natürlich ein besonderes Auge auf sie hat.