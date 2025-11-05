Thomas Brezina präsentiert neues Buch: Was der Körper spricht

"Was ist das größte Organ im Körper?“ Unzählige Kinderhände schnellen in die Höhe. Anders als vielleicht bei einer Biologie-Stundenwiederholung ist der Eifer am Dienstag groß: Denn nicht eine Lehrkraft „prüft“ die rund 100 anwesenden Schulkinder, sondern kein Geringerer als Autor und Fernsehstar Thomas Brezina. Fünf Schulklassen wurden an jenem Vormittag zur Präsentation von Brezinas neuem Buch im Stadtsenatssitzungsaal im Rathaus eingeladen. „Was dein Körper sagen würde, wenn er sprechen könnte“ (Verlag „edition a“) ist im Rahmen einer Gesundheitsinitiative von der MedUni Wien gemeinsam mit dem Kinderbuchautor entstanden.

Aha-Momente Dabei ist das Werk nicht nur für Kinder etwas: „Das Spannende ist es, so zu erzählen, dass es Kinder und Erwachsene interessiert und begeistert“, sagt Brezina zum KURIER. Sein Werk soll generationsübergreifend sein und auch gerne innerhalb der Familie gemeinsam gelesen werden: „Für Erwachsene gibt es dann vielleicht einen Aha-Moment, wenn sie etwas lesen, das sie selbst noch nicht wussten.“ Auf dem besten Weg zum „Aha-Moment“ sind auf jeden Fall die anwesenden Schulklassen der VS Lange Gasse, des BGRG 8 Albertgasse, des GRG 23, der MS Ökoschule Anton Baumgartner Straße und der VS Selzergasse.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RobertHarson v.l.n.r.: Rektor Markus Müller, Michael Fischer, Thomas Brezina und Bürgermeister Michael Ludwig

Für Klein und Groß Vom kleinsten Knochen bis zum größten Muskel lernen die Kinder am Dienstag allerlei Wissenswertes rund um den Körper. Und genau darum geht es: Ziel der Initiative ist es, das Gesundheitsbewusstsein zu fördern und Kindern sowie Jugendlichen ein einfaches, aber fundiertes Verständnis für die Funktionsweise ihres Körpers zu vermitteln. „Dieses Buch ist für Kinder und Erwachsene wichtig, bitte zeigt es auch euren Eltern“, sagt der Gastgeber, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Auf humorvolle und gleichzeitig lehrreiche Weise soll ein Einblick in den menschlichen Körper gegeben werden. So lernen Leserinnen und Leser beispielsweise, was es mit der sogenannten Gänsehaut auf sich hat, wieso man an den Fußsohlen kitzelig ist oder was Muskeln eigentlich mit Mäuschen gemeinsam haben. Auch emotionaler Stress, Signale des Körpers und wie man am besten darauf reagiert, werden thematisch behandelt.