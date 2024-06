Therapie beim Wuzzeln: Psychologen unterstützen Jugendzentren

Hintergrund ist das Projekt „Flopsy“, das von Jugendlichen aus Floridsdorf selbst initiiert wurde, indem sie die Idee im Rahmen der Kinder- und Jugendmillion einreichten.

Ansprechpartner für Teenager ab 14

„Die Kinder- und Jugendmillion gibt jungen Menschen die Möglichkeit, aktiv zu bestimmen, was in Wien umgesetzt wird. Und wir sehen auch, dass der Austausch zwischen Kindern und Jugendlichen mit den umsetzenden Einrichtungen und städtischen Dienststellen für alle ein Gewinn ist“, so Nada Taha Ali Mohamed, Projektleiterin Junges Wien bei Wienxtra. So auch in Floridsdorf: Seit Februar stehen in vier Jugendeinrichtungen klinische Psychologen als Ansprechpartner für Teenager ab 14 Jahren zur Verfügung.