29-Jähriger attackierte Mitbewohner mit Tellerscherbe in Wien

Ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern einer Sozialeinrichtung in Wien-Landstraße ist am Donnerstagabend eskaliert: Ein 29-Jähriger soll einen 28-Jährigen mit einem Teller angegriffen haben.

Als dieser zerbrach, soll er dem Opfer mit einer Scherbe "klaffende Wunden" im Nacken- und Kopfbereich zugefügt haben, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick der APA am Freitag. Der 28-Jährige wurde von der Rettung versorgt, der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.