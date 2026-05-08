Wien

29-Jähriger attackierte Mitbewohner mit Tellerscherbe in Wien

Die Polizei berichtet von einer "klaffenden Wunde", die einem 28-Jährigen zugefügt wurde. Der Tatverdächtige ist in Gewahrsam.
08.05.2026, 12:26

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern einer Sozialeinrichtung in Wien-Landstraße ist am Donnerstagabend eskaliert: Ein 29-Jähriger soll einen 28-Jährigen mit einem Teller angegriffen haben. 

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Als dieser zerbrach, soll er dem Opfer mit einer Scherbe "klaffende Wunden" im Nacken- und Kopfbereich zugefügt haben, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick der APA am Freitag. Der 28-Jährige wurde von der Rettung versorgt, der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.

Landstraße
Agenturen  | 

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