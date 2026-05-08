2,2 Kilo Kokain in Favoriten: Zwei Drogendealer ausgeforscht

Zwei mutmaßliche Drogendealer sind am Mittwoch in Wien-Favoriten ausgeforscht worden. Bei dem 23-Jährigen wurden rund 30.000 Euro Bargeld sichergestellt, erklärte Polizeisprecherin Julia Schick gegenüber der APA am Freitag.

Ein 31-Jähriger wurde bei einer sogenannten Bunkerwohnung aufgegriffen, in der rund 2,2 Kilo Kokain, 310 Euro und vier Mobiltelefone gefunden wurden. Die beiden waren zuvor von den Ermittlern observiert worden. Nun sitzen sie in einer Justizanstalt.