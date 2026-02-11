Planquadrat in Favoriten: Falscher Taxler flog bei Kontrolle auf

Erneut ist der Wiener Polizei bei einer Kontrolle ein Taxifahrer ohne Führerschein und Taxilenkerausweis, dafür mit offenen Geldstrafen, ins Netz gegangen. Der 35-Jährige wurde bereits am Montag bei einem Planquadrat im Bezirk Favoriten angehalten, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch berichtete.

Der Mann gab zunächst an, seine Identitätsdokumente und seinen Führerschein in einem anderen Fahrzeug vergessen zu haben. Schließlich kassierte er mehrere Anzeigen. Der Mann wurde für die weitere Amtshandlung in eine Polizeiinspektion mitgenommen. Dort gab er vorerst fremde Daten an, die Beamten konnten jedoch die richtige Identität des 35-jährigen Serben klären - und dass der Mann weder eine Lenkberechtigung noch einen Taxilenkerausweis besitzt. Mehrere Anzeigen Zudem stellte sich heraus, dass gegen den Mann mehrere offene Strafakte vorlagen, sagte Polizeisprecherin Julia Schick. Diese wurden im Zuge der Amtshandlung von der Ehefrau des 35-Jährigen beglichen, sodass er mit mehreren Anzeigen wegen der aktuellen Vorwürfe davonkam.