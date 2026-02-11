Messer-Überfälle in Wien: Täter in Döbling festgenommen

Er entkam mit Beute in noch nicht genau bekannter Höhe, sagte Polizeisprecherin Julia Schick .

In Wien-Penzing ist am Dienstagnachmittag eine Trafik überfallen worden. Der Täter zog ein Messer aus einem Rucksack, bedrohte die 25-jährige Mitarbeiterin und forderte Bargeld.

Der Räuber war mit schwarzer Winterjacke, schwarzer Haube mit weißen Applikationen und dunkler Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet und entkam vermutlich mit einem E-Roller.

Eine Sofortfahndung nach der um 17.30 Uhr nahe dem Flötzersteig verübten Tat verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, übernahm die weiteren Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.

Beschuldigter wurde festgenommen

Bei einem versuchten Raub ist es gegen 20.00 Uhr in einem Supermarkt in Wien-Döbling geblieben. Ein 16-Jähriger bedrohte im Kassabereich der Filiale in der Heiligenstädter Straße eine Mitarbeiterin mit einem Messer und forderte Geld. Als eine weitere Angestellte aus dem Personalraum hinzukam, flüchtete der Bursche jedoch ohne Beute. Polizisten fanden den Beschuldigten bei einer Sofortfahndung in einer nahe gelegenen Sozialunterkunft und nahmen ihn fest.