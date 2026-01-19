Geduld aufbringen: Am Dienstagnachmittag (20. Jänner) müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen wegen der Taxi-Demo "Schwierige Situation der TaxifahrerInnen" mit Staus rechnen. Los geht es um etwa 16:00 Uhr, Verzögerungen werden bis 18:00 Uhr in der Leopoldstadt und der Innenstadt auftreten, vermeldet der Club.

Taxi-Demo in Wien: Die Route Etwa 800 Fahrzeuge werden von der Arbeiterstrandbadstraße über Wagramer Straße – Reichsbrücke – Lassallestraße – Praterstern – Praterstraße – Aspernbrückengasse – Aspernbrücke – Ringstraße – Franz-Josefs-Kai bis zur Uraniastraße unterwegs sein. Die ÖAMTC-Experten befürchten Zeitverluste u.a. auf Wagramer Straße, Lassallestraße, rund um den Praterstern, untere Donaustraße, Franz-Josefs-Kai, Roßauer Lände, Ringstraße, rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf der Zweierlinie.