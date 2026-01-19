Staus angekündigt: Taxi-Demo am Dienstag in Wien
Geduld aufbringen: Am Dienstagnachmittag (20. Jänner) müssen Verkehrsteilnehmer laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen wegen der Taxi-Demo "Schwierige Situation der TaxifahrerInnen" mit Staus rechnen.
Los geht es um etwa 16:00 Uhr, Verzögerungen werden bis 18:00 Uhr in der Leopoldstadt und der Innenstadt auftreten, vermeldet der Club.
Taxi-Demo in Wien: Die Route
Etwa 800 Fahrzeuge werden von der Arbeiterstrandbadstraße über Wagramer Straße – Reichsbrücke – Lassallestraße – Praterstern – Praterstraße – Aspernbrückengasse – Aspernbrücke – Ringstraße – Franz-Josefs-Kai bis zur Uraniastraße unterwegs sein.
Die ÖAMTC-Experten befürchten Zeitverluste u.a. auf Wagramer Straße, Lassallestraße, rund um den Praterstern, untere Donaustraße, Franz-Josefs-Kai, Roßauer Lände, Ringstraße, rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf der Zweierlinie.
Taxler protestieren gegen billige Fahrdienste
Taxifahrer und Taxifahrerinnen in Wien hatten bereits im November 2025 demonstriert, um gegen den Wettbewerb mit billigen Fahrdiensten wie Uber und Bolt zu protestieren. Die niedrigeren Preisen würden die traditionellen Taxi-Tarife untergraben.
Gefordert werden einheitliche Regeln, Gebietsschutz, eine starke Interessenvertretung durch die Innung und einheitliche Tarife, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle zu schaffen.
