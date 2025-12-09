Demokonvoi durch Wien: Taxifahrer protestieren wieder

Der Protest der freien Wiener Taxler gegen die Marktmacht der Funktaxizentralen und Onlineplattformen findet Dienstagmittag seine Fortsetzung. Bereits vor zwei Wochen, am 26. November, sorgte die Protestfahrt am Nachmittag in Wien für deutliche Verkehrsbehinderungen. Der Konvoi startet, wie zuletzt, um 12:00 Uhr in der Arbeiterstrandbadstraße beim Donauturm und führt über den zweiten Bezirk zum Heldenplatz, wo um 15 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.

Die nach Eigenangaben politisch unabhängige Bewegung von rund 1.200 Taxifahrerinnen und Taxifahrern sieht sich unfairer Konkurrenz durch Uber, Bolt und Co ausgesetzt, da diese über ein Preisband abrechnen dürften. Hier sollte es einen einheitlichen und verbindlichen Taxitarif für alle Personenfahrten in Wien geben. Wiener Taxler wollen Gebietsschutz Weitere Forderungen sind ein Gebietsschutz gegen einpendelnde Konkurrenz aus Niederösterreich und eine "verlässliche und integre Interessenvertretung durch die Taxiinnung" sowie eine verstärkte Kontrolle der Gewerbeberechtigungen.