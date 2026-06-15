Anwohner klagen seit Jahren über Taubenplage in Floridsdorf

Die Dächer, Autos, Gehsteige und Gärten rund um den Leopoldauer Platz sind seit Jahren weiß. Schuld sind die Tauben, die überall ihren Kot hinterlassen. „Geht man zum Auto, ist die Windschutzscheibe vollgekotet. Den Griff der Autotüre kann man nicht angreifen, weil Taubenkot herunterrinnt“, schildert ein Nachbar.

Dafür verantwortlich sei eine „eine etwas zu tierfreundlich agierende Person“, wie es vonseiten der Bezirksvorstehung Floridsdorf heißt. Laut Anwohnern soll es sich dabei um eine etwa 80-jährige Frau handeln, die die Tauben zunächst auf ihrem eigenen Grundstück gefüttert hatte.

Mais und Speck geliefert

„Die Dame hat sich Lieferwagen mit Mais und Speck anliefern lassen. Jetzt verteilt sie das nicht mehr nur bei sich zuhause, sondern auch auf öffentlichen Plätzen“, kritisieren die Nachbarn. Es habe in der Vergangenheit bereits zig Versuche gegeben, dem Problem Herr zu werden. „Es gab damals sogar eine Vereinbarung mit der Veterinärmedizinischen Universität, wie man die Tauben wieder abfüttern kann. Leider wurde diese nicht befolgt und es kam zu keinem Ergebnis“, berichtet ein Anwohner.