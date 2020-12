Suchaktion der Wiener Wasserpolizei: 11-jähriger Bub vermisst

Erst vor Kurzem hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zwei neue Flir-Kameras an die Wasserpolizei am Handelskai übergeben. Diese Geräte werden an der Grenze, bei Umweltdelikten, wenn jemand über Bord geht und bei Vermissten verwendet.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: