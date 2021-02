Streit um Parkplatz eskaliert: Mann mit Messer bedroht

Am Mittwochabend stritten sich zwei Männer in der Ausstellungsstraße in Wien-Leopoldstadt um einen Parkplatz. Ein 31-jähriger Autofahrer soll daraufhin seinen 45-jährigen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Das Opfer alarmierte die Polizei.

Die Beamten hielten den Verdächtigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Die Polizisten stellten bei dem 31-Jähirgen eine Schreckschusspistole sicher, das Messer konnten sie allerdings nicht finden. Gegen den Verdächtigen wurden ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen, nach der Einvernahme wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

