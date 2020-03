Streit in Wien-Neubau eskalierte: Messerangriff abgewehrt

Ein 21-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger und ein 22-jähriger Österreicher gerieten am Donnerstag in einer Wohnung in der Neustiftgasse in Wien-Neubau in Streit. Nachdem sich beide gegenseitig verletzt hatten, nahm der 21-Jährige ein Messer zur Hand und versuchte seinen Kontrahenten damit zu attackieren.

Das Opfer konnte dem Tatverdächtigen das Messer aus der Hand schlagen und die Polizei alarmieren. Beide jungen Männer wurden angezeigt, der 21-Jährige wurde festgenommen.