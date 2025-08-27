Aggressiver Gast landet nach Streit in Lokal im Gefängnis

Unliebsame Bekanntschaft machten ein Kellner und andere Lokalgäste am Dienstagmorgen in einem Lokal in Margareten. Dort hat ein 50-jähriger Gast mit aggressivem Verhalten für Ärger gesorgt.

Weil er so lautstark herumgeschrien hat, wollte ein Angestellter des Lokals für Ruhe sorgen und alarmierte über den Notruf die Polizei. Das soll dem 50-Jährigen erst recht verärgert haben: Laut Angaben der Polizei habe der Mann daraufhin dem 33-jährigen Kellner aufgefordert, den Notruf abzubrechen, andernfalls würde er ihn umbringen

Taxibetrügereien am Kerbholz

Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Mann, konnte jedoch im Rahmen einer Sofortfahndung in der Nähe des Lokals angehalten werden. Ermittlungen ergaben zudem, dass er in der Nacht zuvor zwei Taxifahrten nicht bezahlt hatte.