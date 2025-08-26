Messerattacke in Wiener Park: Mann stach nach zweitem Streit zu

Der Minna-Lachs-Park liegt idyllisch im dicht verbauten Bezirk Mariahilf. Dort ist es am Montag zu einer Messerattacke gekommen, teilte die Polizei in einer Aussendung am Dienstag mit.

Denn ein 39-jähriger Mann ist am Nachmittag kurz nach 14 Uhr Opfer eines Angriffs geworden. Der Mann wurde von dem Unbekannten Angreifer "mittleren Alters" mit einer Stichwaffe am Oberarm und im Bereich des Kopfes schwer verletzt. Der 39-Jährige wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Dienstag von der Polizei befragt werden konnte. Demnach befindet er sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Bei der Befragung gab der Verletzte an, dass er den Angreifer zwar nicht persönlich kenne, aber bereits vor mehreren Wochen einen Streit mit dem Unbekannten gehabt habe. Zweites Aufeinandertreffen endete mit Stichen Damals sei es - ebenfalls in diesem Park - zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die nicht in einer Tätlichkeit geendet hatte, schildert die Polizei die Aussagen des Verletzten. Am Montag sei es erneut zu einem Aufeinandertreffen gekommen. Nach dem verbalen Streit habe der Unbekannte ein Messer gezückt und zugestochen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte kein Tatverdächtiger gefasst werden, auch eine Tatwaffe wurde nicht im Umfeld das Parks gefunden, sagte ein Sprecher der Polizei dem KURIER.