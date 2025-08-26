Bei Suche nach aggressivem Hund: Frau wollte Polizisten beißen

Nicht alltäglich verlief dieser Einsatz der Wiener Polizei am Montag am Laurenzerberg in der Wiener Innenstadt. Ausgerückt waren die Beamten, weil der Verdacht bestand, dass eine Frau (66) einen Hund trotz aufrechten Verbots in ihrer Wohnung halten würde.

Grund für den Polizeieinsatz: Eben dieser Hund, ein eigentlich eher ungefährlicher Samojede, hat laut Polizei in den Tagen zuvor einen anderen Hund totgebissen. Im Zuge der Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht, dass die Frau diesen Hund eben in ihrer Wohnung am Laurenzerberg nahe des Schwedenplatzes hält.

Und das, obwohl gegen die Frau seit Jahren ein Hundehalteverbot besteht, wie Philipp Haßlinger von der Landespolizeidirektion Wien betonte. "Der Hund war schon in den vergangenen Jahren auffällig, es hat mehrere Bissvorfälle auch mit verletzten Personen gegeben", erläutert er und ergänzt: "Deshalb hat es gegen die Frau auch Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegeben."

Bisswütiges Frauerl

Der aktuelle Fall des totgebissenen Hundes hat nun die Polizei auf den Plan gerufen. Beim Einsatz habe die Frau "nicht kooperiert", im Gegenteil. Die 66-Jährige habe die Polizei nicht in die Wohnung gelassen, um nach dem Hund zu suchen. Vielmehr habe sie versucht, einen Beamten bei dem Einsatz zu beißen.

Diesen Angriff habe der Polizist abwenden können. Mithilfe der Polizeidiensthundeeinheit wurde der Hund schließlich aus der Wohnung geholt und in ein Tierquartier gebracht.