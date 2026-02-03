Straßenbemalung in Wien: Was sie bringt und was sie kostet

Farbe sollte eigentlich für gute Laune sorgen. In der Schmidgasse aber sorgt sie derzeit für Verstimmung. Die geplante Bemalung der dortigen Wohnstraße wird, wie berichtet, nicht von allen Anrainern gut geheißen. Zuletzt schaltete sich sogar die FPÖ im Bezirk ein, die bunte Straßen nicht als Verkehrspolitik erachtet. Dabei ist die Schmidgasse bei Weitem nicht die erste Gasse, die einen bunten Anstrich erhält.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Noch heuer soll die Schmidgasse in Farbe getaucht werden. Nicht alle sind überzeugt.

Die Staglgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde blau gestrichen, auf der Ernst-Melchior-Gasse in der Leopoldstadt wurde ein großes Tierchen angebracht – um nur einige zu nennen. Wohnstraßen wurden bisher zwei bemalt, wie die MA 28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) berichtet. Darunter die Markgraf-Rüdiger-Straße, bei der man versucht hat, den Autofahrern mit Blumen zu vermitteln, dass es sich um eine Wohnstraße handelt – eine Nachricht durch die Blume sozusagen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Jeff Mangione Die Staglgasse bekam einen blauen Anstrich.

Angestoßen wurde deren Bemalung von der Initiative „Space and Place“. Schon damals, im Jahr 2020, war das kein leichtes Unterfangen. Allerdings nicht aufgrund von Gegenwind. Das Problem war damals viel eher, dass das Konzept der Straßenbemalung in Wien noch nicht so bekannt war. Dadurch haben „die Mühlen langsamer gemahlen“, sagt Brigitte Vettori, die Initiatorin von „Space and Place“. Bis die Straßenbemalung in der Markgraf-Rüdiger-Straße tatsächlich umgesetzt werden konnte, sei viel Zeit vergangen. Mühlen mahlen langsam Zuerst seien die Entwürfe mit einer Künstlerin erarbeitet worden. Dann sei die Abstimmung mit dem Bezirk und den Magistraten erfolgt. „Bis alle Genehmigungen da waren, ist ein Jahr vergangen“, sagt Vettori. Zu beachten gibt es schließlich einiges: Es dürfen keine bestehenden Markierungen oder Blindenleitsysteme übermalt werden, zu Pollern und Gehsteigen muss Abstand gehalten werden und 3-D-Effekte und Werbungen sind nicht zulässig, berichtet die MA 28. Und dennoch gehe heute alles schneller und einfacher als noch vor ein paar Jahren: „Die Straßenbemalung als Verkehrsmaßnahme ist in der Stadt angekommen“, so Vettori. Eines aber bleibe gleich: Die Kosten. In der Schmidgasse sind für die Bemalung 15.000 Euro budgetiert. Für einige Anrainer und die FPÖ viel zu viel Geld.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Jeff Mangione Auf der Ernst-Melchior-Gasse ist ein türkises Tierchen zu Hause.