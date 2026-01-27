Die Schmidgasse wird bunt. Wie genau, ist noch unklar. Fix ist nur, dass es farbenfroh wird. Denn die Bemalung der schmalen Gasse soll für jeden gleich ersichtlich sein, vor allem für Autofahrer. Dienen soll das künftige Straßenkunstwert schließlich nur einem Zweck: darauf aufmerksam zu machen, dass es sich bei der Schmidgasse um eine Wohnstraße handelt. Widerstand regt sich Neu ist die Idee nicht. In einigen Wiener Gassen wurde der Schritt bereits gewagt und der Boden bemalt. In der Josefstadt aber regt sich nun Widerstand, nicht alle Anrainer sind erfreut über die geplante künstlerische Neugestaltung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Die Schmidgasse bekommt einen neuen bunten „Teppich“. So oder so ähnlich könnte er aussehen.

Dabei stammt die Idee sogar von engagierten Bürgerinnen und Bürgern – im Rahmen des Grätzellabors Josefstadt. Derzeit sehe die Gasse nämlich aus wie jede andere Gasse, „mit Gehsteigen und Pollern links und rechts“, heißt es in einer Stellungnahme vonseiten des Grätzellabors. Da es sich aber um eine Wohnstraße handle, sei es eigentlich verboten, die Gasse mit dem Auto zu passieren. Stattdessen dürfen Kinder auf der Straße spielen. Und dennoch würden „viele Autos illegalerweise durch die Wohnstraße“ fahren. Abhilfe soll da künftig die bunte Bemalung auf der Straße schaffen. Die Farben sollen „Bewusstsein für die Wohnstraße schaffen“.