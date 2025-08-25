Rückwärts zum Sieg: Alles auf Schiene für die Tram-WM in Wien

Showdown am Samstag, 13. September, vor dem Wiener Rathaus: Da werden sich der Reihe nach 25 Fahrerteams in eine Bim setzen, um „Tram-Weltmeister“ zu werden. Die Wiener Linien als Gastgeber werden bei dieser Weltmeisterschaft von Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isak vertreten. Am Wochenende traf sich das Duo wieder zum Training in der Hauptwerkstätte ihres Arbeitgebers in Simmering.

In der Straßenbahn sind sie sonst allein unterwegs, bei der „Tram-WM“ müssen sie als Team kooperieren. Elisabeth Urbanitsch, die 2019 als Quereinsteigerin zu den Wiener Linien kam, erzählt: „Wir sind nur so gut wie unser Zusammenspiel. Beim Rückwärtsfahren muss ich Florijan mit meinen Signalen genau rückmelden, wie weit er noch fahren darf. Und dann das Ganze umgekehrt – ich fahre, Florijan gibt die Signale. Aber wir kennen uns mittlerweile so gut, dass wir wissen, wie der andere denkt. Genau das macht uns stark.“