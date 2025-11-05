Prozess: Mann warf Steine von Wiener Straßenbrücke auf drei Autos

Weil er am 11. November 2024 teils ziegelsteingroße Steine von der Brigittenauer Brücke in die Tiefe geworfen und damit die Windschutzscheibe eines Pkw zertrümmert haben soll, ist am Mittwoch am Landesgericht gegen einen 34-jährigen Mann verhandelt worden.

Die Lenkerin des getroffenen Autos wurde von Glassplittern am linken Auge verletzt - sie erlitt eine Hornhautverletzung. "Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas gemacht hätte", gab der Angeklagte zu Protokoll.

Die Staatsanwältin machte dem Ungarn, der bis zu seiner Festnahme im Jänner ohne festen Unterstand in Wien gelebt hatte, zum Vorwurf, mehrere 20 bis 30 Zentimeter große Steine gezielt von der Brücke geworfen zu haben. Drei Autos wurden getroffen Er habe einige die Donauufer Autobahn (A22) entlangfahrende Pkw unter Beschuss genommen. Drei Pkw wurden getroffen. Neben der zerborstenen Windschutzscheibe wurden ein Kühlergrill und ein Autodach beschädigt. "Es kann sein, dass ich mich dort aufgehalten habe. Es gibt dort einen Park, da schlafe ich öfters", sagte der Angeklagte. Er sei allerdings nicht "der Schuldige".