Warum gendergerechte Planung für alle von Vorteil ist

Eva Kail ist die eine der Frauen, die in Wien in Sachen Stadtentwicklung viele Spuren hinterlassen hat. Über 35 Jahre ist sie in der Stadtplanung aktiv tätig.

In einem Podcast für die Seestadt mit Sabine Müller, Vorständin der Seestadt Aspern, geht Kail auf die Bedeutung gendergerechter Planung ein.

Kail betont, dass sie definitiv keine PR-Frau für die Seestadt sei. Und dennoch: „Wenn man sehen will, was ambitionierte Stadtplanung kann, dann soll man dorthin fahren. Da sieht man, wie eine Stadt der Zukunft aussieht.“

Frauen sichtbar gemacht

Sie verweist auf 64 Straßen, Parks und Plätze, die dort nach Frauen benannt sind, als wichtiges Zeichen für die Sichtbarkeit von Frauen. Müller verweist in dem Zusammenhang gerne auf den Pippi-Langstrumpf-Park, benannt nach dem „nicht gefälligen, nicht konformistischen und so fantasievollen Mädchen“.