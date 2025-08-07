Schon viele Fußgänger und Radfahrer werden in den vergangenen Wochen hier innegehalten und gestaunt haben: Denn auf der Boltzmanngasse – schräg vis-à-vis der amerikanischen Botschaft – sieht es aus, als hätte es ein heftiges Erdbeben gegeben oder eine Rakete eingeschlagen. Das Haus an der Adresse 9a ist mittendurch „aufgeschlitzt“, das Dach und das halbe Gebäude sind weggerissen, ebenerdig türmen sich hohe Schuttkegel – fein säuberlich nach Materialien getrennt. Freistehende Treppen und aus dem Beton kräuselnde Stahlgitter bieten eine schaurig-entrische Szenerie mitten am Alsergrund.

Denn dieses Bild gibt es nicht etwa nur jetzt während eines gerade laufenden Abrisses, sondern schon seit Monaten – gleichbleibend und wie eingefroren. Was Anrainer und Passanten erst recht vor Rätseln stellt. Rätsel, die auch der KURIER nicht wirklich auflösen kann. Faktum ist, dass dieses Gebäude früher die Mathematiker der Universität Wien beherbergte – laut Grundbuch gehört es dem Erzbischöflichen Priesterseminar, also der Kirche. Und zwar auf Basis einer Schenkung aus dem Jahr 1980. Das Priesterseminar besitzt dort ein riesiges Areal, in dessen Mitte sich ein mehrere 1000 m² großer Park befindet. Allerdings unzugänglich für die Öffentlichkeit.

