"Haus der Forschung": Noch keine 20 Jahre alt und schon ein Sanierungsfall

Neuer Brandschutz

Beim KURIER-Lokalaugenschein am Montag tauchen vor dem Haupteingang zwei Schlafplätze von Obdachlosen auf. Und: Seitlich an der Fassade – wo direkt daneben Fußgänger vorbeimarschieren – stehen gefährlich wirkende Stromkabel heraus.

Bleibt die Frage, wie es sein kann, dass eine so qualitativ hochwertige Immobilie der Republik Österreich nach so kurzer Zeit schon wieder ein Sanierungsfall ist? Denn tatsächlich wird das Gebäude innen komplett generalsaniert, zudem werden die Büroflächen umgebaut.

Laut Eigentümer BIG (Bundesimmobiliengesellschaft) geht es dabei um „Modernisierung der Haustechnik, des Brandschutzes, der Gebäudeleittechnik sowie der Mess-, Steuer- und Regeltechnik“. Auch das Foyer wird als „Anlaufstelle für Kunden“ umgemodelt.

Zur Frage der seltsam anmutenden Neubau-Sanierung meint eine BIG-Sprecherin: „Nach fast 20 Jahren muss man auch in einem modernen Haus einige Bestandteile modernisieren, noch dazu, wenn es wie das ,Haus der Forschung‘ viel frequentiert ist.“

Die Kosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro. „Im Herbst soll aber endlich alles abgeschlossen sein – und zwar planmäßig; eine Bauverzögerung, die auch von Baustellenarbeitern bestätigt wird, will man seitens der BIG nicht erkennen. So oder so wird die FFG in das „Haus der Forschung“ zurückkehren, während der FWF schon dauerhaft in die Otto-Wagner-Postsparkasse abgesiedelt ist.