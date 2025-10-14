Schon vor der schwelenden Debatte darüber, ob der ESC in Wien im Mai tatsächlich über die Bühne gehen wird oder nicht, war die Personalie hochbrisant – jetzt, im Lichte der aktuellen Ereignisse, ist sie es umso mehr: Wie der KURIER berichtet hat, sucht die Wien Holding einen neuen Geschäftsführer für die Wiener Stadthalle. Für jenes Veranstaltungszentrum also, das den ESC beherbergen soll. Branchen-Insider werten die personelle Weichenstellung in der Stadthalle als bewussten Schritt der politisch zuständigen Stadträtin Barbara Novak (SPÖ), „überfällige“ Veränderungen einzuleiten: Offiziell soll der neue Chef dem amtierenden Alleingeschäftsführer Matthäus Zelenka zur Seite gestellt werden – hinter vorgehaltener Hand spricht man von einer „Entmachtung“ Zelenkas. Er ist nicht nur unter Mitarbeitern und innerhalb der Holding fachlich umstritten. Novak dürfte ihm, so hört man, die hochsensible Planung des Großevents ESC nicht zutrauen.

Matthias Friedrich glänzte bisher als Donauinselfest-Organisator.

Fix aus dem Rennen Wie dem KURIER bestätigt wurde, soll ein „ausgewiesener Event-Profi“ als Sieger (oder als Siegerin) aus der Job-Ausschreibung hervorgehen. Die Bewerbungsfrist ist mittlerweile abgelaufen – und an qualifizierten Bewerbern mangle es nicht, ist aus der Stadt zu hören. Einer, dessen Name immer wieder genannt wurde, ist fix aus dem Rennen: Matthias Friedrich, bisher Geschäftsführer der „ProEvent Team für Wien GmbH“, schien logischer Kandidat für den Posten. In dieser Funktion hat Friedrich, der als umgänglich und gut vernetzt gilt, in den vergangenen sieben Jahren das Donauinselfest verantwortet – immerhin Europas größtes gratis Musik-Open-Air-Festival und Prestigeprojekt der Wiener SPÖ. Auch Friedrichs Verankerung in der Partei ist unumstritten: Für die SPÖ war er bis 2023 als stv. Bezirksvorsteher in Hietzing politisch aktiv. Nun ist Friedrich bei „ProEvent“ ausgeschieden: „Sieben Jahre Donauinselfest sind genug“, sagt er zum KURIER. Und: „Ich gehe im Guten.“ Weil die Welt in Wien sehr klein ist, arbeitet er mittlerweile auf Projektbasis im ORF und soll dort „bei der Umsetzung des Song Contest unterstützen“.

Kurt Gollowitzer ist Wien-Holding-Chef.