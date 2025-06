Stadt Wien prüft Zuleitung von Wasser in die Untere Lobau

Experten und Umweltschutzorganisationen forderten es längst, nun könnte es Wirklichkeit werden: Wie der KURIER bereits berichtete , prüft die Stadt nun die Dotierung der Unteren Lobau . Das heißt: Künftig könnte Wasser von der Oberen in die Untere Lobau, die von der zunehmenden Austrocknung gefährdet ist, geleitet werden.

Neu ist, wie diese Prüfung aussehen soll: "In einem ersten Schritt soll ein Grundwasserströmungsmodell erstellt werden", heißt es in einer Aussendung aus dem Büro von Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky. Insgesamt 270.000 Euro für die Jahre 2025/2026 sind für dieses Modell vorgesehen. Beschlossen wurde diese Investition am Dienstag im zuständigen Wiener Gemeinderatsausschuss für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal beschlossen.

Oberste Prämisse: Trinkwasserversorgung schützen

Die Stadt sei sich der zunehmenden Austrocknung der Auenlandschaft bewusst, weshalb daran gearbeitet werde, den Wasserhaushalt zu verbessern. "Welche Maßnahmen in der Unteren Lobau getroffen werden können, ist faktenbasiert zu entscheiden. Oberste Prämisse ist, dass die Trinkwasserversorgung der Stadt weiterhin geschützt ist“, sagt Czernohorszky.