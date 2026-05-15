Stadt Wien gibt Millionen für Übersetzungen aus

Die Stadt Wien gibt Millionen für die Kommunikation aus. Nicht nur für die interne und externe Kommunikation, sondern auch für jene von Mensch zu Mensch. Konkret: Für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen. 2,5 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr allein dafür angefallen, wie aus einer Anfragebeantwortung der Stadt Wien, die die ÖVP gestellt hat, hervorgeht. Tendenz steigend.

Vor fünf Jahren, also 2020, beliefen sich die Gesamtkosten in diesem Bereich noch auf knapp über eine Million Euro. Seitdem sind die Ausgaben jedes Jahr gestiegen.

1,15 Millionen bei MA 11

Allerdings nicht in allen Geschäftsbereichen der Stadt gleich stark. Im Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Mobilität, dem Geschäftsbereich Finanzen sowie dem Geschäftsbereich Kultur und Wissenschaft sind die Kosten für Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im Vergleich zum Jahr 2020 zum Teil sogar deutlich gesunken.

Angestiegen sind dagegen die Kosten in der Geschäftsgruppe Klima und Umwelt. Von über 12.000 Euro im Jahr 2020 auf mehr als 24.000 Euro im Jahr 2025.

Dabei handelt es sich zwar um eine Verdoppelung, deutlich mehr wurde im Vergleich dazu aber in zwei anderen Geschäftsgruppen ausgegeben: Bildung und Integration sowie der Geschäftsgruppe Gesundheit und Sport.

In Ersterer, also jener Geschäftsgruppe, an deren Spitze derzeit Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) steht, wurde in den vergangenen fünf Jahren eine Verdoppelung der Kosten verzeichnet. Allerdings in einem deutlich höheren Rahmen als in der Geschäftsgruppe Umwelt. Wurden im Bereich der Bildung und Integration im Jahr 2020 noch 600.000 Euro für Dolmetsch- und Übersetzungsarbeiten ausgegeben, waren es im Jahr 2025 schon 1,2 Millionen.

Den größten Kostenpunkt stellt dabei die MA11 (Kinder- und Jugendhilfe) dar. 1,15 Millionen Euro wurden in dieser Magistratsabteilung im vergangenen Jahr für Übersetzungen ausgegeben.