Im Raum stand es schon lange, nun wird es auch offiziell gemacht. Der Mistplatz Zwischenbrücken in der Dresdner Straße wird nicht mehr eröffnen. Denn für die Fläche, auf der sich der seit dem Jahr 2020 geschlossene Mistplatz befindet, gibt es andere Pläne. Dargelegt und beschlossen wurden diese am Dienstag im Planungsausschuss, einem Gremium, das sich um die Stadtentwicklung kümmert und den Stadtsenat und den Gemeinderat berät.

Bei den Plänen geht es, wie der KURIER bereits berichtete, um die Umwidmung und Verbauung des Areals. Statt des Mistplatzes sollen dort sowohl Geschäftsbereiche als auch Wohnflächen entstehen. Hoffnung ohne Ende Dass diese Pläne mit dem Beschluss im Planungsausschuss nun aber de facto fix sind, ist nicht allen recht. Laut den Grünen werde der alte Mistplatz Zwischenbrücken – auf dessen Wiedereröffnung immer wieder gehofft wurde – „endgültig zu Grabe getragen“. Statt den bisherigen Standort zu modernisieren werde nun ein „auf Autos ausgelegter Mega-Mistplatz“ gebaut – noch dazu in direkter Nähe zum Park „Freie Mitte“, sagt der grüne Planungssprecher Kilian Stark.

Der neue Mistplatz soll in der Innstraße entstehen.