St. Marx für alle: Klimacamp startet mit Protest gegen Eventhalle

Am Sonntag startet das Programm mit den Themen Sozialismus oder Barberei, Tierindustrie und einem Bauwendespiel der Architects for Future, nach dem Auftaktplenum "St. Marx, was geht?" (So, 14.30 Uhr Uhr) gibt es am Nachmittag den Renaturierungsstammtisch und sowie Debatten über Leerstand und Zwischennutzung sowie die "Verräumung sozialer Ungleichheiten in Wien".

Am Montag geht man den Fragen "Wem gehört die Stadt?" und "Was bedeutet Care im öffentlichen Raum?" nach, am Dienstag werden die Zusammenhänge zwischen Marxismus und Tierbefreiung erläutert, auch soll der OMV-Hauptversammlung ein Besuch abgestattet werden.

Der Mittwoch steht im Zeichen einer Erklärung des Zusammenhangs zwischen dem Finanzsystem, der Schuldenpolitik und der Klimakatastrophe, am Donnerstag werden Gentrifizierung, Autoverkehr und Stadtentwicklung unter dei Lupe genommen.

Am Freitag diskutieren die Klimacamp-Teilnehmerinnen und -teilnehmer über Machtstrukturen und öffentlichen Raum, am Samstag kommt nochmals ein anderes brennendes Thema zur Sprache: "Lobau bleibt" - samt Ausblicksdiskussion, wie es mit St. Marx und anderen Themen weitergeht.