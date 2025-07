Wie man sein Herzerl erfreuen kann: 10-Sporttipps in Wien

Dass es drei Padel-Anlagen unweit der Donauinsel gibt, trifft sich gut, wenn man nach einer hitzigen Partie Abkühlung braucht und das Padel, also den Schläger, gegen ein echtes Paddel eintauschen will: Stand-up-Paddling (SUP) zählt weiterhin zu den beliebtesten Wassersportarten, da neben Kraft und Ausdauer Gleichgewicht und Koordination geschult werden.

An keiner Sportart scheiden sich die Geister derzeit so wie am Padel-Tennis . Ambitionierte Freizeitsportler belächeln den Trendsport entweder oder sie lieben ihn. Für die Puristen weder Fisch noch Fleisch, weil eine Mischung aus Tennis und Squash. Für die Fans aufgrund des kleineren Felds sowie der weicheren Bälle leicht erlernbar und dank eines hippen Marketings cooler als die „Vorfahren“. Aber ob geliebt oder gehasst: der Hype ist längst in Wien angekommen – und zwar um zu bleiben.

Weiteres Plus: Ungeübten, die schwimmen können (!), kann nicht viel passieren. Die Boards kann man günstig mieten.

Eine Sportart in der Österreich sogar amtierender Europameister ist, ist das Drei-gegen-Drei-Basketball (3x3). Gespielt wird auf einen Korb. Im Grunde braucht es nicht mehr als einen Freiplatz und einen Ball.

Vom Court zurück ins kühle Nass: Beim Wakeboardlift Wien an der Neuen Donau kommen Adrenalinjunkies und Wasserratten auf ihre Kosten. Die Liftanlage bringt seit 2008 Surfer-Vibes in die Bundeshauptstadt. Mit ein bisschen Übung gelingen rasch spektakuläre Manöver. Wenn diese aber misslingen, gibt es nur einen Weg zurück an Land: schwimmend.

Indoor, aber dafür in aller Regel in klimatisierten Studios findet Reformer Pilates statt. Kaum ein Sport ist aktuell vor allem bei weiblichen Stars und Influencerinnen so beliebt wie die schweißtreibende Pilatesform, bei der auf einer beweglichen Liegefläche gegen den Widerstand trainiert wird. Auf Tiktok und Instagram kommt man an dem Ganzkörpertraining nicht vorbei. Einziger Nachteil: Die Gruppenstunden in den schicken Studios sind alles andere als günstig.