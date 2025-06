Nun will man sich in den kommenden fünf Jahren mit den Neos in einer "Aufschwungskoalition" aufstellen. "Wien soll lebenswert und leistbar, klimafit sein", sagt Ludwig. Außerdem sollen Innovationen vorangetrieben werden.

SPÖ und Neos haben ein etwa 200-stetiges Regierungsprogramm verfasst. Bis 2030 will man damit Herausforderungen der Zukunft annehmen, sagt Ludwig und betont, dass SPÖ mit Neos auch in der vergangene Regierung (Fortschrittsregierung) sehr gut zusammengearbeitet habe.

Personelles will die SPÖ dann am Mittwoch bekannt geben. Zunächst müssen nämlich die Gremien der Koalitionsparteien dem Pakt zustimmen. Die Sozialdemokraten machen das am Mittwoch. Im Anschluss an die Gremien-Sitzungen wird Ludwig dann das SPÖ-Regierungsteam vorstellen. Am Samstag folgen die Neos, die bei einer Landesmitgliederversammlung über die neue Wiener Stadtregierung abstimmen.