Sommerbaustellen: Mehr Ersatzbusse zwischen Floridsdorf und Praterstern

Öffi-Fahrer können sich freuen: Die Sommerbaustellen neigen sich dem Ende zu. Und noch im August kommt es aber zu Verbesserungen. Nach einer Analyse der Fahrgastzahlen des Schienenersatzverkehrs und Erfahrungswerten ist in der zweiten Augusthälfte aufgrund vieler Urlaubsrückkehrer mit einem Fahrgastanstieg zu rechnen. Darum werden die werden die ÖBB ab Montag, 18. August bis zum Ende der Sperre am 1. September um 4 Uhr das Ersatzbusangebot aufstocken.

Die gelbe Direktbus-Linie zwischen Praterstern und Floridsdorf bekommt einen 4-Minuten-Takt (bisher 5-Minuten-Takt) in der Hauptverkehrszeit angeboten. Die Betriebszeiten werden um eine Stunde verlängert und fahren demnach bis 21 Uhr.