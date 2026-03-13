Solarstrom: Neue Photovoltaik-Förderungen ab Mai

Die Stadt Wien will sich künftig auf jene Photovoltaik (PV)-Lösungen, die im urbanen Raum großes Potenzial haben, fokussieren. Dazu zählen etwa Fassadenanlagen, Verschattungsanlagen oder Anlagen auf Mehrgeschosswohnbauten.

Sie sind aber auch teurer in der Errichtung und aufwändiger in der Umsetzung. Sieben Millionen Euro stehen deshalb dafür bereit, laut der Stadt Wien wurde das Budget an die generellen Marktentwicklungen angepasst. Ab 1. Mai 2026 sollen die neuen Förderungen starten.

Die neuen Paneele sollen auf der Fassade oder bei Sanierungen und Neubauten sogar in der Fassade angebracht werden. Senkrechte Anlagen liefern vor allem am Vormittag und am Nachmittag Strom, also genau dann, wenn er häufig gebraucht wird. Damit ergänzen sie Dachanlagen, die vor allem rund um die Mittagszeit viel Strom erzeugen.