Skelettierte Leiche in Wien: Identität der Frau nun geklärt

Einen grausamen Fund machte ein Mann am Sonntag, als er mit seinem Hund in der Eibesbrunnergasse in Favoriten spazieren war. Er stieß auf eine bereits skelettierte Leiche, die zugedeckt in einer Erdmulde in der Nähe eines Fußballplatzes lag.

Aufgrund der bedenklichen Auffindungssituation hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion wurde in Auftrag gegeben. Nun liegt das Ergebnis vor: Die Frau starb eines natürlichen Todes, Fremdverschulden kann demnach ausgeschlossen werden.

Umstände werden geprüft

Unklar war zunächst auch, wer die Tote war. Auch auf diese Frage gibt es nun eine Antwort: Es handelt sich um eine 55-jährige Frau. "Das Landeskriminalamt prüft derzeit noch die näheren Umstände", heißt es dazu von der Polizei.

In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen, ob es sich bei der Frau um eine Obdachlose handeln könnte. In der Nähe gebe es nämlich ein Zelt, das von Obdachlosen genutzt wird. Die Polizei bestätigt dies derzeit noch nicht.

Ähnlicher Fall vor drei Jahren am Wienerberg

Ein ähnlicher Fall beschäftigte Ermittler bereits vor drei Jahren in dieser Gegend: Damals war ebenso eine skelettierte Leiche am Wienerberg gefunden worden. Bei dem Toten handelte es sich um einen 44-jährigen Polen ohne Wohnsitz. Auch hier gab es Ermittlungen in alle Richtungen, ein Tötungsdelikt wurde dann jedoch ausgeschlossen, der Mann starb eines natürlichen Todes. Die genaue Todesursache war nicht mehr feststellbar.