Simmeringer Hauptstraße: 2-Jährige nach Zusammenstoß mit Bim schwer verletzt

Am Mittwochabend kam es in der Simmeringer Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem 2-jährigen Mädchen. Das Kind war zwar mit seinen Eltern unterwegs, soll aber laut Zeugenaussagen in einem Moment der Unachtsamkeit in Richtung Gleise gelaufen sein.

Dort prallte das Mädchen gegen die vorbeifahrende Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß erlitt das Kleinkind schwere Verletzungen im Unterkörperbereich.

Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung Wien wurde das Kind in ein Spital gebracht.