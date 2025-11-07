Siebte illegale "Beauty-Klinik" in Wien aufgeflogen

In Wien ist schon wieder eine illegale " Beauty-Klinik " entdeckt worden. Es handelt sich um die siebente einschlägige Einrichtung, die bei den anhaltenden Kontrollen aufgeflogen ist, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen am Freitag.

Gemeinsam mit Polizei und Arbeitsmarktservice war der Schönheitssalon in Favoriten am Donnerstag kontrolliert worden. "Wien ist kein Ort für gefährliche Beauty-Experimente", warnte Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Abgelaufene Produkte, keine Befugnis

Als die Einsatzkräfte in den Salon kamen, war eine Mitarbeiterin gerade mit einer Kosmetikbehandlung beschäftigt. "Im Behandlungsraum wurden gekühlte und abgelaufene Präparate gefunden, weitere abgelaufene Produkte befanden sich im Kühlschrank. Eine Mitarbeiterin, die zum Zeitpunkt der Kontrolle anwesend war, verfügte über keine ärztliche Ausbildung und keine Befugnis, derartige Eingriffe durchzuführen", hieß es am Freitag.