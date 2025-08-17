Fünf Fälle in einem Monat: Illegale Schönheitskliniken in Wien aufgeflogen

Auf den Bildschirmen Dutzender Fitnessstudios in Wien wird derzeit eine Warnung der Stadt eingeblendet: „Vorsicht bei Lipfillern und Nasenkorrekturen.“ Die Stadt hat eine Infokampagne zur Aufklärung über mögliche Risiken von Beauty-Eingriffen gestartet. In den vergangenen Wochen hob die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Polizei fünf illegale Schönheitssalons in Favoriten, Simmering, Rudolfsheim-Fünfhaus und der Innenstadt aus. Offiziell werden diese Betriebe als Nagel- und Kosmetikstudios geführt, die Mitarbeiter haben keine ärztliche Ausbildung und spritzen ihren Kundinnen Botox.

Seit diese Fälle an die Öffentlichkeit kamen, gehen an manchen Tagen bis zu zehn anonyme Hinweise bei der Gruppe Sofortmaßnahmen ein, erzählt Walter Hillerer, Obersenatsrat und Leiter der Einheit: „So eine Serie ist an sich nichts Außergewöhnliches. Wir setzen Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel die illegalen Schönheitskliniken, die Bevölkerung wird daraufhin sensibilisiert und achtet auch mehr auf solche Studios.“

Viele Hinweise würden auch ins Leere laufen, „jeder vermutet dann hinter jeder Ecke eine illegale Schönheitsklinik, das war wie bei dem Fleischskandal“. Nichtsdestotrotz sei es die Aufgabe und Verantwortung der Behörde, jedem einzelnen Hinweis auch nachzugehen. Die Meldungen in den vergangenen Wochen erstreckten sich laut Hillerer auf keinen konkreten Bezirk, sondern reichten vom ersten bis zum 15. Bezirk. Die Bevölkerung spielt für die ersten Hinweise demnach eine entscheidende Rolle. Manchmal melden sich Opfer, manchmal Anrainer, die verdächtige Beobachtungen machen oder Spritzen in Mülleimern finden. Anschließend beginnt die Recherche der Gruppe Sofortmaßnahmen. „Unsere Mitarbeiter überprüfen dann die teils sehr professionellen Webseiten und Social-Media-Profile der Betreiber, holen Informationen ein und fahren in zivilen Autos auch an den Adressen vorbei“, schildert Hillerer.

In flagranti erwischt

Erhärtet sich der Verdacht, dann kommt es zum Zugriff. In diesem Fall arbeiten die Gruppe Sofortmaßnahmen mit der Polizei, der Finanzpolizei, dem AMS sowie den städtischen Dienststellen zusammen. „Vor Ort führt man dann Gespräche mit den Anwesenden, einmal haben wir auch eine vermeintliche Mitarbeiterin in flagranti erwischt, wie sie einer Kundin Botox gespritzt hat“, sagt Hillerer. Die Betreiberinnen solcher Studios kommen häufig aus dem Osten. Die Kundinnen sind teilweise sehr jung und werden mutmaßlich durch die niedrigen Preise in die Beauty-Salons gelockt.