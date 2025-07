Sicherheitskonzept für Wiener Clubs ab 2026 Pflicht: Neue Workshops

Mit "Safer Feiern" unterstütze die Stadt die Club- und Veranstaltungsszene "direkt, kostenlos und umfangreich", betonte Gaál am Montag in einer Aussendung. Die Workshopreihe umfasst sechs Module, in denen sich die Teilnehmenden intensiv mit dem Umgang und der Prävention von Diskriminierungs- und Gewaltformen in Clubs und auf Veranstaltungen beschäftigen.

Unterstützung für Clubs

Zudem sei das Angebot der Workshopreihe so ausgelegt, dass dem Club- und Veranstaltungspersonal das erforderliche Know-how zur Ausarbeitung eines Awarenesskonzepts sowie Handlungsstrategien für potenzielle Awareness-Beauftragte vermittelt wird. "Wir alle wollen sicher feiern, darum ist es wichtig, dass dieses Angebot gut angenommen wird“, sagt Neos-Clubkultursprecher Markus Ornig.

Die Anmeldung zur Workshopreihe Safer Feiern ist unter www.viennaclubcommission.at ab sofort bis 17.08.2025., 23:59 möglich.