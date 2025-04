Länger und lauter: Wien schützt historische Eventlocations jetzt gesetzlich

Die Gesetzesnovelle wurde im letzten Landtag vor der Wahl beschlossen. Leiser gedreht werden muss an manchen Tagen nicht mehr vor 22 Uhr.

Wien hat den Schutz von historischen Eventlocations auf den Weg gebracht - und lässt auch länger lauter spielen.

Awarenesskonzepte zum Schutz der Besucherinnen und Besucher werden ebenfalls verpflichtend. Die entsprechende Novelle des Veranstaltungsgesetzes ist am Donnerstag im Landtag abgesegnet worden. Der Beschluss erfolgt sozusagen in letzter Minute, denn die heutige Sitzung ist die letzte im Stadtparlament vor der Wahl am Sonntag.

Nicht mehr leiser drehen Die neue Regelung dürfte vor allem das Herz von Musikfans höher schlagen lassen. Denn künftig soll an bestimmten Tagen ab 22.00 Uhr nicht mehr leiser gedreht werden müssen, wenn generell die Erlaubnis besteht, bis 23.00 Uhr zu konzertieren. Und auch größere, länger bestehende Veranstaltungsstätten werden geschützt. Finden dort seit mehr als 30 Jahren Events statt, darf der Betrieb auch dann weitergehen, wenn Wohnbebauung gefährlich näher rückt. In Wien waren Veranstalter zuletzt wiederholt mit Beschwerden von Anrainern konfrontiert worden, die sich über die Beschallung durch Open-Air-Gigs mokierten. Für große Aufmerksamkeit sorgten vor allem die Turbulenzen rund um die Arena. Wickel mit den Bewohnern neuer Wohntürme mündeten dort letztendlich in der Anschaffung einer neuen Soundanlage, die den Schall auf dem Gelände bündelt. Die Arena ist wohl auch jene Veranstaltungsstätte, die vom geplanten Schutz historischer Orte am meisten profitiert.

Denn es geht um Areale mit einem Fassungsvermögen von mehr als 1.000 Besucherinnen und Besuchern. Sind die Voraussetzungen vorhanden, dürfen sie laut Entwurf jedenfalls weiter betrieben werden, auch wenn Wohnbebauung heranrückt - sofern es nicht zu einer Gesundheitsgefährdung kommt. Die Regelung gilt nicht für Objekte, die erst seit vergleichsweise kurzer Zeit entsprechend bespielt werden. Vorgesehen ist weiters, dass in Zukunft bis 23.00 Uhr mit erhöhten Lärmschutzgrenzen bei Freiluftveranstaltungen Musik gemacht werden darf. Dies gilt vor Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen. Voraussetzung ist jedoch, dass die reguläre Sperrstunde zuvor von 22.00 auf 23.00 Uhr erstreckt wurde.

Awarenesskonzept ab 300 Gästen Deutlich erhöht werden auch die Anforderungen in Sachen Sicherheit. Konkret müssen in Clubs und bei Konzerten die Veranstalter in Zukunft ab 300 Gästen ein Awarenesskonzept vorlegen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen wie Tanzfläche oder Stehplätze vor der Bühne, Alkoholausschank oder ein Ende nach 21.00 Uhr gegeben sind. Das Konzept muss etwa eine genau festgelegte Rettungskette enthalten. Bei Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern müssen Awarenessmaßnahmen auch in das Sicherheitskonzept einfließen. Vorgeschrieben wird zudem auch eine ausreichende Beleuchtung bei WC-Anlagen in Freibereichen oder von schwer einsehbaren Arealen wie Gebüschgruppen. Neu ist weiters, dass bei Events mit mehr als 2.000 Leuten ein Umwelt- und Abfallkonzept erstellt werden muss. "Im Mittelpunkt der Novelle steht der Schutzgedanke", betonte der zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Dies betreffe den Schutz von Gästen genauso wie den Schutz der Umwelt und die Bewahrung historischer Veranstaltungsstätten.