"Ich wurde am 7. Juni 2021 in Wien verhaftet, wegen des Verdachts, ein Kryptohandy verwendet zu haben . Nur deshalb wurde ich zu 25 Jahren Haft verurteilt! Schon vier Jahre lang erlauben sie es mir nicht, meine Frau und unsere drei Kinder zu sehen", beklagt Dario D. in einem offenen Brief.

"S eit sieben Monaten lebe ich in einer Zelle ohne Fenster"

"Ich verbüße eine Haftstrafe im Gefängnis Stein (Justizanstalt Stein, Anm.), in einem Block gemeinsam mit den schwierigsten psychischen Patienten, unter schrecklichen Bedingungen. Darüber habe ich mehrmals das zuständige Ministerium in Österreich informiert", schreibt der Mann, der in seiner serbischen Heimat schon wegen so genannten schweren Mordes zu 13 Jahren verurteilt worden war. Seine Hilferufe blieben seit Jahren ungehört.

"Niemand hat mich in den vier Jahren besucht, seit sieben Monaten lebe ich in einer Zelle ohne Fenster. Sie erlauben mir nur eine Stunde Spaziergang, zudem darf ich nur zweimal pro Woche duschen", beschreibt "Dexter" die Bedingungen in der Haftanstalt. "Man hat mir mein grundlegendes Recht, meinen Anwalt anzurufen, verweigert. Deshalb möchte ich etliche Menschenrechtsorganisationen und das Justizministerium darum bitten, mich zu besuchen, um sich selbst davon zu überzeugen."