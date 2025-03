"Kein Veränderungsspielraum" bei Strafbemessung

Dem damit in jeder Hinsicht rechtskräftigen Urteil zufolge hatte "Dexter" in führender Position eines weitverzweigten montenegrinischen Mafia-Clans in Wien zwischen Anfang 2020 und Sommer 2021 in der Bundeshauptstadt 340 Kilogramm Kokain, 50 Kilogramm Heroin und fünf Kilogramm Cannabis in Verkehr gesetzt und Schmuggelfahrten für weitere 140 Kilogramm Kokain und 35 Kilogramm Heroin organisiert.

Angesichts des massiv getrübten Vorlebens des Mannes - er wurde in Serbien wegen so genannten schweren Mordes zu 13 Jahren, in Wien wegen schweren Raubes zu elf Jahren verurteilt - bleibe bei der Strafbemessung "kein Veränderungsspielraum", führte die Senatsvorsitzende in der Urteilsbegründung aus. Sie verwies auf die "Täterpersönlichkeit", die in der "Schwerstkriminalität" anzusiedeln sei, die "exorbitante Suchtgiftmenge", mit der "Dexter" operiert habe, und "die vielen Suchtgifttoten", die mitzubedenken seien. Da könne nur mit lebenslanger Haft vorgegangen werden.