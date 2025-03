Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. 18- und 19-Jähriger lieferten sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Wien, endete mit Crash.

Beide Verdächtige wurden nach Kollision und Flucht festgenommen, zwei Beamte verletzt.

Ermittlungen wegen Widerstands gegen Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung laufen. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei haben sich am Dienstagabend ein 19-Jähriger und sein 18-jähriger Freund in Wien geliefert.

Der 18-Jährige, zu diesem Zeitpunkt am Steuer eines Pkw, war zuvor einer Streife in der Illgasse wegen überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Nach weiteren Verkehrsdelikten stieg er bei einer Kreuzung aus, sein Beifahrer wechselte an das Lenkrad. Nach Kollision mit einem Streifenwagen wurde er festgenommen, später auch der geflüchtete 18-Jährige.

Lenker missachtete deutliche Anhaltezeichen In der Illgasse in Floridsdorf hatten die Beamten dem 18-jährigen Staatenlosen gegen 20.30 Uhr noch deutliche Anhaltezeichen gegeben, "welche dieser aber missachtete", berichtete die Landespolizeidirektion am Mittwoch. Ein Polizist konnte sich letztlich nur mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, um nicht erfasst zu werden. Bei der Fahrt Richtung Seyringer Straße überholte der flüchtige Pkw mehrfach andere Autos und bog bei einer roten Ampel ab, wo er stehen blieb. Der Lenker flüchtete zu Fuß, der 19-jährige Österreicher übernahm den Platz am Lenkrad.

19-jähriger Lenker touchierte Beamtin Der 19-Jährige touchierte mit dem Pkw eine Beamtin am Bein, raste weiter durch die Stadt und versuchte so, einer Kontrolle zu entgehen. Wegen eines Rückstaus in der Nähe der Seyringer Straße musste der junge Lenker jedoch schließlich eine Vollbremsung einlegen. Dabei kam es zur Kollision mit den nacheilenden Streifenwagen. Der Österreicher ergriff die Flucht, stürzte und wurde schließlich von der Polizei gestellt. Bei der Festnahme wehrte sich der Verdächtige mit Faustschlägen. Zwei Beamte wurden verletzt. Nur unmittelbar danach konnte die Polizei auch den flüchtigen 18-Jährigen ausforschen und an seiner Wohnadresse in Wien-Floridsdorf festnehmen. Beide Tatverdächtigen befinden sich laut Polizei in Gewahrsam. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung ermittelt. Zudem seien sie wegen Verwaltungsübertretungen im Straßenverkehr angezeigt worden. Die Einvernahmen der beiden Männer seien noch im Gang, sagte ein Polizeisprecher der APA.