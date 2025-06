Selenskij in Wien: Großräumige Platzsperre in der Innenstadt

Bereits vor einer Woche berichtete der KURIER darüber, dass der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij die österreichische Bundeshauptstadt Wien besuchen soll – heute ist es so weit. Personen, die am Montag im 1. Wiener Gemeindebezirk unterwegs sind, haben deshalb mit Einschränkungen rund um den Heldenplatz zu rechnen.

Via Verordnung heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien , dass „das Betreten des unten angeführten Bereiches und der Aufenthalt in ihm verboten und die Nichteinhaltung als Verwaltungsübertretung erklärt“ wird.

Das Betreten des Bereiches am 16. Juni ab 9 Uhr ist somit untersagt. Auch das Durchfahren ist nicht gestattet. Nur wenige Ausnahmen sind gewährt worden – etwa für Einsatzkräfte, Anrainer und Personen, die mit dem Staatsgast in Zusammenhang stehen. Sollte man sich nicht an das Verbot halten, so ist mit einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe zu rechnen.

Im Zuge des Besuches ist rund um den Sperrbereich mit einer erhöhten Polizeipräsenz zu rechnen.