Seit 2016 gesucht: Festnahme nach Schreckschuss in Meidling

Nach langen Ermittlungen des Wiener Landeskriminalamtes gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt ist es gelungen, einen seit 2016 gesuchten Mann festzunehmen. An der Festnahme am Mittwochabend in der Unter-Meidlinger Straße war auch die WEGA beteiligt.

Der Mann wurde wegen mehrerer Gewaltdelikte, darunter schwere Körperverletzung, Einbruchsdiebstahl und Nötigung, sowie wegen mehrerer Drogendelikte gesucht. Am Mittwoch versuchte der 28-Jährige noch zu flüchten, doch die Beamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung und der Abgabe eines Schreckschusses in die Erde festnehmen.

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Polizisten knapp 83 Gramm Kokain und Bargeld in der Höhe von 570 Euro sicher.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Feuerwehr oder Rettung mit dem täglichen KURIER-Newsletter: